Пациентам закрытого на карантин терапевтического корпуса горбольницы в Вологде разрешили самоизолироваться дома

В городской больнице № 1 в Вологде пациентам терапевтического корпуса, которые не нуждаются в стационарном лечении, разрешили самоизолироваться дома. 21 мая стало известно, что этот корпус, в котором находятся отделения кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, закрыли на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.

— Терапевтический корпус, это последняя вспышка в городской больнице, на сегодня полностью расформирован. Мы протестировали всех: и пациентов, и медработников, и было принято решение. Из всех пациентов, находящихся в корпусе, 37 нуждаются в стационарном лечении по своей тяжести основного заболевания. Они переведены на сегодня в корпус на Советский проспект, 63. Остальные пациенты переведены на амбулаторное лечение с режимом самоизоляции. Персонал после обследования переведен на режим самоизоляции. Начинаем дезинфекцию в корпусе с 23 мая, — заявил в ходе заседания оперативного штаба глава департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

В хирургическом корпусе (его закрыли на карантин первым) на сегодня остаются 132 пациента. 84 из них (с отрицательными тестами на COVID-19) 23 мая будут переведены в обсерватор — госпиталь для ветеранов войн, 9 (тоже с отрицательными тестами) — в гостиницу «Спутник». 48 нуждающихся в лечении пациентов остаются лечиться в хирургическом корпусе, так как тяжесть их состояния не позволяет перевести их в другое лечебное учреждение. 119 медработников, которые ранее работали в хирургическом корпусе, переводятся на обсервацию в гостиницу «Спутник» 24 мая. 23 сотрудника больницы остаются лечить пациентов в хирургическом корпусе.

— Динамика будет отслеживаться ежедневно, по мере купирования основных признаков болезни, из-за которой они находятся в стационаре, пациенты будут переводиться на обсервацию после тестирования на коронавирус. 24 мая в корпусе планируется дезинфекция с последующим перераспределением пациентов и персонала, с учетом санитарно-эпидемиологических правил и требований, для того, чтобы еще более локализовать очаг инфекции и провести текущую обработку с последующим переводом на эти площади пациентов. Все пациенты, которых мы будем переводить в обсервационные отделения и на долечивание в другой корпус, будут обеспечены полностью медикаментами, питанием. А также на время обсервации в госпитале для ветеранов войн и в гостинице дополнительно будет организовано наблюдение за персоналом для исключения их выхода из обсервационных отделений. Охрана будет обеспечена силами Росгвардии для исключения выхода находящихся на обсервации в город, — говорит Сергей Бутаков.

Ранее NewsVo сообщал, что крупнейшая вспышка коронавируса в Вологде - в городской больнице №1. Изначально сообщалось о выводе на карантин отделений урологии, неврологии, хирургии и травматологии. Позднее к ним также добавились первая хирургия и второе травматологическое отделение. Последними на карантин закрыли отделения кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии.