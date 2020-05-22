Восемь населенных пунктов Вологодской области подтоплены из-за паводка

112 приусадебных участков и 48 жилых домов подтоплены в Вологодской области. Вода пришла в восемь населенных пунктов трех районов. При этом наиболее сложная ситуация, как и ранее, складывается в Усть-Кубинском районе.

— В селе Устье подтоплены 59 приусадебных участков и 48 домов с населением 129 человек, из них 12 несовершеннолетних. Подтоплена дорога «Устье — мкр. Лесозавод, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В районе продолжает действовать введенный ранее режим ЧС, работает пункт временного размещения, но заявок на проживание от жителей пока не поступало.

В Сокольском районе подтоплено девять приусадебных участков в деревне Капустино и восемь в населенном пункте Судоверфь. В Вожегодском районе подтоплено 36 приусадебных участков в деревнях Быково, Боярское, Бекетовская, Гашково, Нижняя.

Кроме того, в области подтоплены участки семи дорог, как ранее сообщал NewsVo, одна из них — дорога «Васильевское — Захарово» в Вологодском районе. Затруднено сообщение с деревнями Захарово, Спас, Ивановка, Рогачёво, Низьма, Лобково. Там проживают 62 человека.