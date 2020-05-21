В Вологодском районе затопило дорогу к шести деревням

В Вологодском районе из-за дождей затопило подтопило участок автомобильной дороги «Васильевское — Захарово».

— Затруднено дорожное сообщение с 6 населенными пунктами с населением 62 человека. Медикаментами и продуктами население обеспечено, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что за предыдущие сутки в микрорайоне Лесозавод села Устье из-за дождей количество подтопленных домов увеличилось с 44 до 48. Там также подтоплены уже 59 приусадебных участков. Кроме того, вода пришла на 17 приусадебных участков в деревнях Капустино и Судоверфь в Сокольском районе. Это дачные дома, сейчас там никто не проживает.