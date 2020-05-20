В Устье из-за дождей увеличилось количество подтопленных домов и участков

20.05.2020 [Общество]

За сутки в микрорайоне Лесозавод села Устье из-за дождей количество подтопленных домов увеличилось с 44 до 48. Кроме того, по данным на 20 мая, подтоплены уже 59 приусадебных участков. Кроме того, вода пришла на 17 приусадебных участков в деревнях Капустино и Судоверфь в Сокольском районе. Это дачные дома, сейчас там никто не проживает.

— Несмотря на то, что уровень воды остается неизменным, подтопление новых населенных пунктов происходит из-за нагонной волны и неблагоприятных метеоусловий, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Кроме того, подтоплен участок автомобильной дороги, соединяющий мкр. Лесозавод и село Устье, один низководный мост в Сокольском районе.

Ранее NewsVo сообщал, что 13 мая в Усть-Кубинском районе ввели режим ЧС из-за подтопления микрорайона Лесозавод в селе Устье. 

Тэги: паводок-2020

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