Детский спектакль «Айболит» покажет онлайн Вологодский ТЮЗ 23 и 24 мая

23.05.2020 [Культура]

Видеозапись спектакля «Айболит» (6+) выложил в открытый доступ Вологодский театр для детей и молодежи. Просмотр доступен 23 и 24 мая.

Это сказочное представление в 2-х актах для детей и взрослых с песнями и танцами, выстрелами и музыкой по пьесе Вадима Коростылёва, Ролана Быкова в постановке лауреата Государственных премий Вологодской области, народного артиста РФ, Бориса Гранатова.

- Добрый доктор Айболит творит настоящие чудеса, исцеляя зверушек от всех болезней… Но однажды он со своими верными помощниками и друзьями – собакой Аввой и обезьянкой Чичи – отправляется в далёкую Африку лечить заболевших обезьян. Этой дружной компании предстоит увлекательное путешествие и удивительные приключения, - говорится о спектакле на сайте театра.

Видео будет доступно в течение двух дней с 11.00 23 мая и 24 мая в течение дня на сайте cultinfo.ru в рамках проекта «Онлайн культура».

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