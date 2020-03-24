«Онлайн-культура»: в Вологодской области запустили новый интернет-проект

Департамент культуры и туризма Вологодской области разработал проект по обеспечению досуга вологжан дистанционно. «Онлайн-культура Вологодской области» включила в себя более десятка проектов, реализуемых в сети интернет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Пока речь идёт о 12 онлайн-проектах, но это список незакрытый. Мы с коллегами из государственных и муниципальных учреждений культуры отрабатываем новые идеи, изучаем практику других субъектов Российской Федерации, федеральные проекты, которые также могут быть реализованы на площадках Вологодской области, — рассказал начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.

Среди уже разработанных и готовых к реализации проектов — #Остаёмся дома с театром (трансляция видеозаписей спектаклей государственных театров области в сети Интернет) и #Остаемся дома с музыкой, включающий создание на сайте Вологодской филармонии тематических музыкальных подборок: выступлений российских зарубежных симфонических оркестров, лучших хореографических коллективов мира, выдающихся музыкантов-виртуозов.

В рамках проекта «Виртуальные филармонические уроки» будут организованы трансляции культурно-просветительских музыкальных видео-программ для школьников. Аналогичный проект планируют запустить на базе детских музыкальных школ.

Существуют и уже работающие виртуальные туры и интерактивные экскурсии по музеям региона.

Так, например, Вологодский государственный музей-заповедник приглашает посетить виртуальную экскурсию «Вологжане в истории Русской Америки», увидеть 3D модель Вологодской крепости. На сайте музея и его филиалов также доступны виртуальный тур «Святыни Вологодской епархии», тур по музею «Семёнково», виртуальные выставки.

Скриншот экскурсии, посвященной Форту Росс

Кроме того, на сайте музея «Семенково» в ближайшее время планируют запустить онлайн-игру «Музейный Encounter».

Кирилло-Белозерский музей-заповедник предлагает увидеть свои экспонаты в разделе «Коллекции музея» на официальном сайте, виртуальный тур по музею, web-камера на территории музея, музейное мобильное приложение для смартфонов в Вологодской области, аудиогиды по территории музея. Кроме того, Кирилло-Белозерский музей представлен в приложении «Артефакт».

Белозерский областной краеведческий музей приглашает на виртуальное путешествие «Белозерский кремль. Виртуальное путешествие во времени», а также на свои онлайн-выставки.

У Тотемского музейного объединения тоже есть онлайн-каталог собрания и специальная страница с коллекциями. Увидеть экспонаты Великоустюгского музея-заповедника тоже можно на его сайте.

Череповецкое музейное объединение приглашает ознакомиться со его коллекциями онлайн, а также в тур по Художественному музею.

Виртуальный тур по Художественному музею Череповца

Вологодская областная картинная галерея продолжает знакомить любителей искусства с шедеврами живописи на своей странице в социальной сети и в рамках совместного проекта с сайтом cultinfo.ru — «Арт-мозаика».

Экспозиция Музея кружева уже работает на платформе «Artefact» — это гид по музеям с технологией дополненной реальности.

Ранее NewsVo сообщал, что библиотеки, которые сейчас закрыты для доступа посетителей, начали проект по обеспечению доступа читателей к полнотекстовым интернет-ресурсам.

С 12 по 27 мая в Вологодской области также планируется провести региональную акцию «Культурный диктант» — мультимедийный тест на знание ключевых отраслей культуры Вологодчины.

Кроме того, на сайте «Культура в Вологодской области» будут реализованы несколько проектов: областная акция «Культурный квест», видеоакция «Мой Герой», видеопроекты «Экспонат» и «Культурный вопрос».

Пресс-служба правительства Вологодской области сообщает, что этот список онлайн-мероприятий ещё не полный, в ближайшее время он будет дополняться.