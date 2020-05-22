Более миллиона рублей перечислили мошенникам жители Вологодской области за сутки

Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Вологодской области за минувшие сутки. Самая большая сумма ущерба — 680 тысяч рублей — зафиксирована в Вологде, где 41-летнюю женщину убедили перевести деньги на «безопасный» счет.

Потерпевшей сообщили, что неизвестные пытаются обналичить деньги с ее карты. Чтобы защитить сбережения, женщине было предложено перевести средства на другой счет, якобы безопасный. Для этого нужно было следовать инструкциям звонивших и назвать данные карты. Доверившись аферисту, вологжанка выполнила требования, а потом вспомнила, что у нее есть еще одна карта, другого банка. Женщина назвала мошенникам и ее данные. В итоге с обоих счетов пропало 686 тысяч рублей.

В Нюксенском районе 37-летняя женщина решила заработать на биржевых торгах. Для этого она установила на компьютер скачанную из интернета программу. Позже выяснилось, что она была разработана мошенниками.

— Женщине пообещали, что за каждые вложенные 6 рублей ей выплатят 90, — рассказали NewsVo в пресс-службе областного УМВД.

С помощью программы злоумышленники стали управлять ее компьютером дистанционно, зашли в онлайн-банк, но оказалось, что система была привязана к кредитной карте.

— Когда мошенники поняли, что не смогут похитить деньги с этой карты, они убедили потерпевшую сходить в банк, оформить дебетовую карту. Потом, воспользовавшись онлайн-банком на компьютере женщины, они оформили кредит с зачислением средств на новую карту. Сумма кредита составила 454 тысячи 545 рублей 45 копеек, — пояснили в пресс-службе.

Через некоторое время женщине пришла смс, что она оформила кредит, а потом смс о том, что эти деньги переведены на другой счет.

36-летняя жительница Вологодского района из-за своей доверчивости лишилась 100 тысяч рублей. Неизвестные аферисты по телефону убедили женщину, что ей необходимо срочно обезопасить свой банковский счет. Для этого нужно снять деньги с карты и перевести через банкомат на номер телефона, который якобы безопасный.

Ранее NewsVo опубликовал запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказал о том, как уберечь свои деньги от преступников в материале «Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области.