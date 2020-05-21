Вологжанина, который в подъезде поджигал волосы пьяному мужчине, оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Вологде суд назначил штраф за хулиганство молодому человеку, который в подъезде поджигал волосы пьяному мужчине. Инцидент произошел 29 февраля в доме на улице Северной.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 2 марта в паблике «Онлайн Вологда» было опубликовано видео, на котором группа подростков нападает на стоящего у лифта пьяного мужчину. К конфликту подключается другой молодой человек который поджигал волосы пострадавшему и позже, уже в присутствии полицейского, пинал его. После того, как ролик попал в СМИ, следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений). В ходе расследования была дана оценка действиям вологжанина.

— Следствием и судом установлено, что 29.02.2020 в период времени с 18 часов 41 минуты по 18 часов 50 минут вологжанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома увидел лежащего на полу у входа в лифт ранее ему не знакомого мужчину. Использовав состояние опьянения последнего, как незначительный повод, обвиняемый в присутствии несовершеннолетних, проявляя явное неуважение к обществу и пренебрегая общепринятыми нормами морали и правилами поведения, поджег зажигалкой волосы на голове потерпевшего, нанес ему несколько ударов кулаком и ногой, а затем вновь поджег его волосы, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Перед произошедшим, судя по видеозаписи, несколько ударов потерпевшему нанесли двое подростков, которые еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Следователи тщательно допросили несовершеннолетних свидетелей. Те дали противоречивые показания по поводу причины и событий произошедшего конфликта. В итоге выяснилось, что нетрезвый мужчина подошел к компании подростков и попросил закурить, однако это спровоцировало обоюдную ссору и последующие события.

По результатам расследования 20-летнему жильцу дома было предъявлено обвинение в хулиганстве. Информация о причинивших побои потерпевшему подростках передана в полицию и городскую комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер административного воздействия к нарушителям. На профилактический учет в полиции поставлены и другие несовершеннолетние участники конфликта.

— В отношении сотрудника полиции, присутствовавшего на месте происшествия, его вышестоящему руководству следователем СК России направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. В результате полицейский привлечен к дисциплинарной ответственности. Аналогичное представление внесено и в подразделение по делам несовершеннолетних полиции, — отмечают следователи.

Кроме того, следователи вычислили таксиста, который принял участие в конфликте подростков и потерпевшего на улице. Им оказался житель соседнего региона. Материалы по факту причинения им побоев мужчине выделены в отдельное производство и переданы в полицию.

Поджигавший волосы 20-летний вологжанин, чтобы загладить свою вину перед потерпевшим, выплатил ему 20 тысяч рублей и заявил ходатайство о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.