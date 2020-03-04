В Вологде подростки напали на пьяного мужчину

В Вологде следователи проводят проверку появившихся в СМИ сообщений об избиении подростками 29 февраля пьяного мужчины в подъезде дома на улице Северной, 5.

«Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и дать юридическую оценку сложившейся ситуации», — говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Днем 2 марта в паблике «Онлайн Вологда» было опубликовано видео, на котором группа подростков нападает на стоящего у лифта пьяного мужчину. К конфликту подключается другой мужчина, который, как пишут в соцсетях, поджигал волосы пострадавшему и позже, уже в присутствии полицейского, пинал его.

Судя по другому видео, подростки преследовали мужчину еще до входа в подъезд.

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту NewsVo пояснили, что 29 февраля к сотруднику ГИБДД, несшему службу неподалеку, подошли люди и рассказали, что во дворе дома на улице Северной произошел конфликт между подростками и мужчиной. Полицейский зашел во двор, там ему сказали, что конфликт продолжается в подъезде. Войдя в подъезд, сотрудник ГИБДД увидел мужчину, который лежал на полу у лифта, его лицо было в крови. Рядом стояли подростки и еще один взрослый мужчина.

Позже на место приехал наряд ППС, который забрал в отдел и пострадавшего, и второго мужчину. Уже в отделе пострадавшему вызвали «скорую», медики обнаружили у него ушибы.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Будет дана оценка действиям всех участников инцидента, в том числе сотрудника ГИБДД, — пояснил NewsVo начальник пресс-службы областного УМВД Евгений Ворочалков.

При этом, как стало известно NewsVo, сам пострадавший никаких обвинений не выдвигает и на привлечении к ответственности кого-либо не настаивает.

Ситуация привлекла внимание федеральных СМИ — в Вологде 4 марта работает съемочная группа «Первого канала».