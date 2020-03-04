В Вологде подростки напали на пьяного мужчину

04.03.2020 [Происшествия]

В Вологде следователи проводят проверку появившихся в СМИ сообщений об избиении подростками 29 февраля пьяного мужчины в подъезде дома на улице Северной, 5.

«Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и дать юридическую оценку сложившейся ситуации», — говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Днем 2 марта в паблике «Онлайн Вологда» было опубликовано видео, на котором группа подростков нападает на стоящего у лифта пьяного мужчину. К конфликту подключается другой мужчина, который, как пишут в соцсетях, поджигал волосы пострадавшему и позже, уже в присутствии полицейского, пинал его. 

Судя по другому видео, подростки преследовали мужчину еще до входа в подъезд. 

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту NewsVo пояснили, что 29 февраля к сотруднику ГИБДД, несшему службу неподалеку, подошли люди и рассказали, что во дворе дома на улице Северной произошел конфликт между подростками и мужчиной. Полицейский зашел во двор, там ему сказали, что конфликт продолжается в подъезде. Войдя в подъезд, сотрудник ГИБДД увидел мужчину, который лежал на полу у лифта, его лицо было в крови. Рядом стояли подростки и еще один взрослый мужчина. 

Позже на место приехал наряд ППС, который забрал в отдел и пострадавшего, и второго мужчину. Уже в отделе пострадавшему вызвали «скорую», медики обнаружили у него ушибы. 

— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Будет дана оценка действиям всех участников инцидента, в том числе сотрудника ГИБДД, — пояснил NewsVo начальник пресс-службы областного УМВД Евгений Ворочалков.

При этом, как стало известно NewsVo, сам пострадавший никаких обвинений не выдвигает и на привлечении к ответственности кого-либо не настаивает. 

Ситуация привлекла внимание федеральных СМИ — в Вологде 4 марта работает съемочная группа «Первого канала».

 

Тэги: подростки, жестокость

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом
В Кадуе 7-летний мальчик утонул в септике
В Череповце оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в ванне
В Череповце полицейские блокировали колонну автомобилей, ехавших с нарушением ПДД
В Вологде умер писатель Владимир Аринин
В Вологде изменится время парада Победы на 9 мая
На фейерверк при сожжении Масленицы в Вологде потратили из бюджета 175 тысяч рублей
«За вонючую воду мы платим и переплачиваем»: жители Вологды пожаловались губернатору на качество питьевой воды
В Вологде водитель "Хенде" врезался в автобус и погиб
В Бабаевском районе двух детей изъяли из семьи после жалобы соседки в органы опеки
04.03.2020 [Общество]

«Стену Памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны установят в Череповце

212
0
02.03.2020 [Общество]

17 новых мемориалов построят в Вологодской области в год юбилея Победы в ВОВ

782
1
03.03.2020 [Общество]

Заявления для получения выплаты на ремонт жилья у вологодских ветеранов примут на дому

505
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев уходить работать в Министерство науки
Суд огласил приговор череповчанину, который задушил соседа и пытался инсценировать его самоубийство
Две золотые награды международного конкурса в Берлине получил детский театр из Вологды
В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
В Сямженском районе мужчину насмерть придавило деревом при заготовке древесины
«Стену Памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны установят в Череповце
Областные власти ищут подрядчика на разработку проекта реставрации Вологодского кремля
 


25.02.2020 [Общество]

Дегтярная бочка вместо чучела и «соление» в сугробах: как отмечали Масленицу в Вологодской области

1340
0
04.03.2020 [БлогоVO]

Задача поставлена дизайнерам «Студии Артемия Лебедева»

5
0
03.03.2020 [Обзор Прессы]

Вологодский принцип. Специальный репортаж Алексея Михалева

383
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика