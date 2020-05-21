Видеоэкскурсию по выставке «Мир женщины» подготовили сотрудники мастерской Пантелеева в Вологде

21.05.2020 [Культура]

Видеоэкскурсию по выставке «Мир женщины: современный взгляд» подготовили к «Ночи музеев» сотрудники мастерской имени Пантелеева.

NewsVo писал об открытии этой выставки в начале марта, но из-за введения карантина мало кто успел ее посетить.

Представленные на выставке работы объединены темой весны. Также представлен ряд полотен, изображающих Вологду и другие уголки Вологодской области. Картины выполнены в различных техниках: акварель, пастель, живописные полотна, батик, гобелены, керамика, эмали и вышивка. 

В экспозиции представлены работы Марии Ведясовой, Татьяны Горелышевой, Екатерины Громцевой, Ольги Карпачёвой, Галины Куликовой, Евгении Марочко, Галины Некрасовой, Татьяны Петуховой, Татьяны Чистяковой, Валентины Шапкиной.

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