Видеоэкскурсию по выставке «Мир женщины» подготовили сотрудники мастерской Пантелеева в Вологде

Видеоэкскурсию по выставке «Мир женщины: современный взгляд» подготовили к «Ночи музеев» сотрудники мастерской имени Пантелеева.

NewsVo писал об открытии этой выставки в начале марта, но из-за введения карантина мало кто успел ее посетить.

Представленные на выставке работы объединены темой весны. Также представлен ряд полотен, изображающих Вологду и другие уголки Вологодской области. Картины выполнены в различных техниках: акварель, пастель, живописные полотна, батик, гобелены, керамика, эмали и вышивка.

В экспозиции представлены работы Марии Ведясовой, Татьяны Горелышевой, Екатерины Громцевой, Ольги Карпачёвой, Галины Куликовой, Евгении Марочко, Галины Некрасовой, Татьяны Петуховой, Татьяны Чистяковой, Валентины Шапкиной.