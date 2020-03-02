Выставка картин женщин-художников откроется в мастерской Пантелеева в Вологде

Ежегодная областная выставка произведений вологодских женщин-художников «Мир женщины: современный взгляд» откроется 4 марта в помещении мастерской Александра Пантелеева и будет приурочена к Международному женскому дню.

В экспозиции представлены работы Марии Ведясовой, Татьяны Горелышевой, Екатерины Громцевой, Ольги Карпачёвой, Галины Куликовой, Евгении Марочко, Галины Некрасовой, Татьяны Петуховой, Татьяны Чистяковой, Валентины Шапкиной.

— На выставке целый ряд полотен, изображающих наш город и другие замечательные уголки Вологодчины, — сообщает сайт Вологодской областной картинной галереи. — Соседствующие друг с другом акварель, пастель, живописные полотна, батик, гобелены, керамика, эмали и вышивка подчинены теме весны. В разнообразии выбора тем и сюжетов произведений, в повышенной декоративности и в насыщенности цветового колорита всюду угадывается женское начало и особенный задушевный взгляд на окружающий нас мир. Вологодская картинная галерея приглашает полюбоваться произведениями, созданными прекрасной половиной вологодского художнического сообщества, получить заряд отличного настроения и оптимизма!