На должность первого зампрокурора Вологодской области назначен Олег Юрасов

Генпрокурор России Игорь Краснов назначил на должность первого заместителя прокурора Вологодской области Олега Юрасова. Соответствующий приказ был подписан 20 мая.

— Олег Анатольевич Юрасов родился в 1967 году в поселке Шиловский Орловского района Орловской области. С 1985 по 1987 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР. В 1993 году окончил Харьковский юридический институт. Службу в органах прокуратуры начал в 1993 году, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Юрасов работал следователем прокуратуры в разных районах города Орла, был начальником начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области, заместителем прокурора города Йошкар-Олы, прокурором города. С июля 2018 года Олег Анатольевич занимал должность заместителя прокурора Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что предыдущий первый заместитель прокурора Вологодской области, Алексей Васильков, летом 2019 года перешел на работу в Генпрокуратуру России