За ночь в селе Юрманга Бабушкинского района произошли три пожара

В ночь с 20 на 21 мая в селе Юрманга Бабушкинского района произошли сразу три пожара. Сначала загорелся нежилой дом, затем здание бывшей конюшни и заброшенный клуб.

Сигнал о первом возгорании поступил 22.05 минут. Загорелся пустующий дом. Его кровля была разрушена, был свободный доступ внутрь.

— В результате возгорания уничтожена кровля и потолочное перекрытие, одна из печей разрушена, все остальные конструкции дома находятся в обугленном состоянии. В ходе осмотра места происшествия установлено, что очаг пожара располагался внутри здания, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

После того, как пламя было потушено, в 23.55 поступило сообщение о новом возгорании — на этот раз в здании бывшей конюшни, построенной в 60 — е годы прошлого века. Оно тоже пустовало, имелся свободный доступ. Там площадь пожара составила 2 квадратных метра, сгорел матрац внутри. В результате происшествия здание не было повреждено.

В 0.41 мск. пожарным вновь поступил вызов — возгорание в здании бывшего сельского клуба.

— На момент пожара здание пустовало, в него имелся свободный доступ. В результате возгорания здание практически полностью уничтожено огнем. Очаг огня находился внутри здания. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров, — сообщает пресс-служба.

Причины всех трех пожаров устанавливаются. Пока рассматриваются две версии: поджог или неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Ранее NewsVo сообщал, что в селе Усть-Печеньга Тотемского района в мае 2020 года рухнула стена закрытого дома культуры. Здание пустовало несколько лет.