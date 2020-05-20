В Тотемском районе обрушилась стена закрытого дома культуры

20.05.2020 [Происшествия]
В Тотемском районе обрушилась стена закрытого дома культуры

В селе Усть-Печеньга Тотемского района рухнула стена закрытого дома культуры. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

— В феврале с. г. обратился в администрацию района за разъяснением перспектив закрытого в Усть-Печеньге Дома культуры с обрушившейся крышей. Опасение вызывало дальнейшее разрушение здания. Рядом с ДК детская площадка, магазин, дома жителей деревни. В ответе администрации говорится, что здание включается в Прогнозный план приватизации. Ну, и. когда данный субъект организации культурно-досуговой деятельности на селе (до оптимизации) перестанет быть небезопасным местом? — написал на своей странице в соцсети 11 мая Вениамин Кулаков.

 

Видео Валерия Беляева

Дом культуры закрыли в 2016 году, после чего здание всё больше разрушалось. 26 апреля 2019 года там рухнула крыша, и вот теперь, в мае 2020, стена.

По данным вести35.рф, здание дома культуры простояло 35 лет, обрушение же произошло из-за отсутствия хотя бы минимальных ремонтных работ и технического обслуживания постройки. Жители села просят властей обезопасить территорию. Районная администрация заявила, что знает о проблеме и решит вопрос с разборкой здания. Первоначально озвученные сроки уже, правда, вышли. Пока что тотемские чиновники ограничились лишь сигнальной лентой.    

Фото со страницы Вениамина Кулакова

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