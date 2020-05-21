Зараженных коронавирусом пациентов продолжат возить на лечение из Вологды в Череповец

В департаменте здравоохранения Вологодской области объяснили, почему всех зараженных коронавирусной инфекцией в Вологде увозят на лечение в Череповец.

«На сегодняшний день выработана тактика оказания медицинской помощи пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией», - рассказал начальник департамента Сергей Бутаков. - Впервые потребность в специализированных койках для лечения больных появилась в Череповце, в моногоспиталь на территории которого начали поступать пациенты. Для того, чтобы наиболее рационально использовать профессиональный ресурс - врачей, медсестер, санитарок - было принято решение не разворачивать вторую часть госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Вологде».

При этом, по данным пресс-службы регионального правительства, госпиталь, который находится на Советском проспекте в структурном отделении Вологодской городской больницы №1, не простаивает. Туда поступают пациенты с сосудистой, хирургической патологией и другими соматическими состояниями и подозрением на коронавирусную инфекцию. Там они проходят диагностику, лечение. Далее при отрицательном анализе на COVID-19 они направляются в специализированное отделение по профилю заболевания, а если тест дает положительный результат, госпитализируются в моногоспиталь Череповца.

По словам Сергея Бутакова, пока схему маршрутизации менять не планируют, помощь по-прежнему пациентам будут оказывать в структурном подразделении в Череповце, "где уже накоплен достаточно большой опыт в лечении коронавируса".

По данным на 20 мая, в Вологодской области было зарегистрировано 528 заболевших коронавирусной инфекцией, 104 пациента проходят лечение в моногоспитале города металлургов. Пока имеющегося коечного фонда достаточно для оказания помощи коронавирусным больным, но на случай развития неблагоприятного сценария в больницах готовят дополнительные места.

«Учитывая бессимптомные формы заболевания, риск заноса инфекции в отделения всегда высок. Инкубационный период заболевания составляет 7-14 дней. Мы просчитали три этапа развертывания коечного фонда на случай развития неблагоприятного сценария по коронавирусной инфекции. Увеличиваем коечный фонд до 1310 коек. Перепрофилируем больницы, оказывающие дублирующую функцию, и родильные отделения с учетом того, что сейчас наблюдается значительное снижение родов. При этом мы продолжим оказывать медицинскую помощь жителям области, госпитализировать пациентов с другими заболеваниями», - резюмировал Сергей Бутаков.

Ранее NewsVo сообщал, что более 60 заболевших коронавирусом выявили в городской больнице №1 в Вологде. Об этом 20 мая в прямом эфире в соцсети сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он также рассказал, как инфекция попала в медучреждение.