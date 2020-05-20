В горбольнице №1 Вологды выявили уже больше 60 инфицированных COVID-19

20.05.2020 [Общество]

Более 60 заболевших коронавирусом выявили в городской больнице №1 в Вологде. Об этом 20 мая в прямом эфире в соцсети сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он также рассказал, как инфекция попала в медучреждение.

- К сожалению, мы не смогли предотвратить распространение. Больной, который попал в больницу на оперативное лечение, прошел через инфекционный бокс. Были первичные признаки заболевания, в инфекционном боксе сделали анализ, первый тест показал, что он не болеет коронавирусом, и его маршрутизировали в первую городскую больницу. К сожалению, через несколько дней в больнице сделали повторный тест, и он оказался заболевший. Но за эти несколько дней он успел инфицировать и персонал, и соседей по палатам. В итоге болезнь начала распространяться, и сейчас мы предпринимаем меры, чтобы остановить это распространение, помочь больным и врачам, которые там сейчас находятся. Сразу хочу сказать, что все необходимые выплаты по федеральному постановлению и постановлению правительства Вологодской области медицинскому персоналу выплачены. Я хочу сказать слова благодарности руководству департамента, что они своевременно, до 14, частично 15-16 мая сделали все выплаты тем, кто соприкасался с больными коронавирусной инфекцией. Сейчас ситуация сложная, но медицинские работники держат себя в руках, мы сделали все для того, чтобы они чувствовали себя спокойно, - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что, как выяснила городская прокуратура, задержки по выплате медработникам в больнице №1 все-таки были. Так, проверка показала несвоевременную подачу заявки руководством больницы в департамент здравоохранения, в результате чего врачу-рентгенологу своевременно не перечислили 80 тысяч рублей, а рентгенлаборанту — 50 тысяч рублей стимулирующих выплат за апрель. После прокурорского предписания эти деньги перечислили. 

Тэги: коронавирус

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