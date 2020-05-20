Вологжанам предлагают пройти онлайн-квест, посвященный визиту Петра Первого в город

С 20 мая на сайте Юношеского центра имени писателя Владимира Тендрякова начался квест «Как Пётр I в Вологде побывал и на город повлиял». Игровые задания разработали сотрудники этого центра и заведующий музея Дом Петра I Андрей Котов.

- Участникам предлагается самостоятельно или всей семьёй найти ответы на задания разного уровня сложности. Это, возможно, будет и непросто, но нужно лишь проявить настойчивость и смекалку в достижении цели, - говорится в анонсе квеста. - В преддверии юбилея Дома-музея Петра I Андрей Александрович Котов подготовил три видеолекции о музее, с которыми уже сейчас можно познакомиться на сайте Юношеского центра имени Тендрякова. Эти лекции, несомненно, помогут вам в поиске ответов на вопросы квеста.

Организаторы предлагают участникам виртуально побывать в Вологде на рубеже веков, на берегу реки в домике голландского купца, где останавливался император, окунуться в атмосферу ушедшей эпохи с помощью виртуального путешествия.

Квест можно будет пройти в период с 20 мая по 20 июня включительно. Подарком участникам станут диплом победителя или сертификат участника.

Итоги будут опубликованы 25 июня на сайте Юношеского центра. Квест «Как Пётр I в Вологде побывал и на город повлиял» доступен по ссылке.