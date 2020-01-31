«В Вологде – где?», или Забытые названия улиц города

«Пройду по Лассаля, сверну на Урицкого, а потом еще на площадь Борьбы со спекуляцией надо», - если сейчас так объяснить свой маршрут, наверное, многие, особенно младшее поколение вологжан, не поймут. NewsVo решил напомнить жителям Вологды, как раньше назывались знакомые каждому из горожан места.

Казанская площадь - площадь Борьбы со спекуляцией – Торговая площадь

Торговая - площадь в историческом центре Вологды. Она расположена между проспектом Победы и улицей Сергея Орлова. На площади находятся церкви Казанской иконы Божией матери и церковь Покрова Пресвятой Богородицы на торгу.

Казанская площадь в начале XX века

До революции площадь называлась Казанской, в XIX – начале ХХ века она была одним из центров торговли города. В понедельник, среду и пятницу, которые считались торговыми днями, в город приезжали крестьяне с продуктами своего труда. Продавая их, на вырученные деньги они покупали необходимые для хозяйства товары.

После революции Казанскую площадь переименовали в площадь Борьбы со спекуляцией, но с этим названием она жила недолго, вскоре став Торговой. В советское время здесь был колхозный рынок.

Колхозный рынок. Из собрания Ю. П. Малоземова (50-60-е годы XX века) Фото из группы «Старая Вологда».

С середины 1970-х годов, после того, как городской рынок переехал на новое место, это место также называют Старым рынком или Старым базаром.

Желвунцовская и Зосимовская – Лассаля и Карла Маркса – Калинина - Зосимовская

Улица, которую сейчас зовут Зосимовской в Вологде, раньше представляла собой две улицы: часть от вокзала и до нынешнего Советского проспекта (тогда улица Московская) до 1918 года называлась Желвунцовской, от Советского проспекта до Красного моста – Зосимовской.

Первая часть носила имя вологодского купца Желвунцова – владельца сургучного завода, а также шелковой, мишурной и красильной фабрик.

Вторая часть была названа по Зосимо-Савватиевской церкови (сейчас в ней размещается кукольный театр «Теремок»), которая расположена в самом начале улицы, у Красного моста.

Дом губернатора. Церковь Зосимы и Савватия // Виды Вологды (фото Баранеева) (1887). Фото booksite.ru.

После революции часть от вокзала до нынешнего Советского проспекта была названа улицей Лассаля. Помните, это ее искал герой повести Василия Белова «Целуются зори» Егорович!

Кадр из фильма "Целуются зори", 1978 год

Вторую часть, до Красного моста, назвали улицей Карла Маркса. Позднее, в 1948 году, улицу Лассаля переименовали в улицу Калинина, в честь умершего советского партийного деятеля Михаила Калинина.

16 декабря 1959 года улица Карла Маркса присоединена к улице Калинина с одним названием, а имя Карла Маркса присвоили Заболотной улице в Заречье.

В 1991 году улицу Калинина переименовали в Зосимовскую.

Большая Козленская – Урицкого – Козленская

Большая Козленская (была и Малая Козленская – сейчас это улица Первомайская) на плане города впервые появилась в конце XVIII века, в царствование Екатерины II, а вот о слободе Козлене говорится еще в писцовых книгах 1627–1629 годов. Изначально там упоминается церковь «деревянна» Покрова, на месте которой в начале XVIII века был построен каменный храм. Он хорошо сохранился до наших дней.

- Слобода Козлена славилась производством канатов. В один из своих приездов в Вологду Петр I, прослышав о том, пожелал своими глазами удостовериться в мастерстве канатчиков и остался весьма доволен. Жители преподнесли царю образ «Неопалимой Купины», которую он повелел хранить в церкви Покрова, - говорится в книге «Улицы Вологды».

В октябре 1918 года Большая Козленская переименована в улицу имени революционера-подпольщика Моисея Урицкого, известного прежде всего своей деятельностью на должности председателя Петроградской чрезвычайной комиссии.

Фото начала XX века. Из группы «Старая Вологда» в соцсети.

В сентябре 1991 года улица Урицкого вновь стала Козленской.

Улица Козленская, январь 2020 года. Фото NewsVo.

Рощенская и Новинковская улицы - улица Московская – Советский проспект

Одна из центральных и старейших улиц города, бывший Московский тракт. В плане города середины XVII века в этом месте значатся Рощенская и Новинковская улицы. Часть от нынешней Пушкинской улицы до речного вокзала тогда называлась Рощенье, а слобода от пристани до улицы Левичева – Новинки. Отсюда названия двух храмов , которые существуют и сейчас – храма Иоанна Предтечи в Рощенье и храма Петра и Павла в Новинках.

Позднее Рощенская и Новинковская улицы были объединены в одну – Московскую.

На фото дом №42 по Советскому проспекту и другие. Фото из группы "Старая Вологда".

В первую годовщину революции ее переименовали в Советский проспект, это название улица носит и по сей день. В 1941 году село Кобылино, речной порт, деревня Крюк и земли льнокомбината были включены в черту города - таким образом, часть Московского тракта, от улицы Левичева до переезда через Московскую железную дорогу, присоединилась к Советскому проспекту.

Продолжение следует

При подготовке публикации использовались материалы книг:

«Улицы Вологды» (составил, литературно обработал и дополнил В. М. Малков), 1977 год.

«Сборник истории старых улиц г. Вологды», созданный в конце 1960-х годов при областном краеведческом музее.

Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города. – Вологда: Древности Севера, 2004.

Вологда : историко - краеведческий альманах . Вып. 1. / Администрация города Вологды [и др.]; гл. ред. М. А. Безнин. - Вологда, 1994.

Вологда. История строительства и благоустройства города. В. Соколов, 1977 год.