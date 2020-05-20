Жителю Вологды отказали в проведении гемодиализа из-за отсутствия результатов теста на коронавирус

Вологжанину отказали в проведении жизненно важной процедуры гемодиализа из-за отсутствия результатов теста на коронавирус. Мужчина получал услугу в центре «Бодрость» на улице Лечебной, где ранее была выявлена вспышка COVID-19.

— По вторникам, четвергам и субботам мой муж проходит процедуру гемодиализа в «Бодрости», каждый раз по 4,5 часа. Человек находится на инвалидности, без этой процедуры ему будет становиться всё хуже и хуже, и в итоге он умрет, врачи это знают. Всю прошлую неделю при проведении процедуры медики спрашивали у мужа, взяли ли у него анализ на коронавирус. Но его не брали, хотя нам говорили, что должны взять, — рассказала NewsVo вологжанка Анастасия.

Поскольку мужчина был в заведении, где выявили больных коронавирусом, поехать в свою поликлинику и сдать тест он не может. Поэтому вологжанин ждал, что брать анализ приедут к нему домой.

— В субботу врач на диализе куда-то позвонил и сказал мужу, что к нему в понедельник приедут и возьмут анализ. Муж говорит: «Хорошо!». В понедельник брать анализ к нам так и не приехали, приехал только представитель Роспотребнадзора, который привез постановление о том, что муж должен находиться дома на самоизоляции. Они заранее позвонили, спросили, где мы находимся, потому что мы живем не по месту прописки, за городом, но к нам приехали и все объяснили. Мы спросили у них, почему до сих пор у мужа не взяли тест на коронавирус. Нам сказали, что обязательно приедут и возьмут, ничего страшного. Мы ждали, — рассказывает Анастасия.

19 мая, во вторник, день, когда мужчине нужно было ехать на гемодиализ, ему позвонили из центра и спросили, есть ли у него результаты теста. Узнав, что тест так и не сделали, сотрудники центра сказали пациенту, чтобы он не приезжал, процедура ему проводиться не будет. Анастасия недоумевает, почему нельзя было взять анализ во время проведения гемодиализа, на прошлой неделе.

За комментарием по поводу произошедшего NewsVo обратился в центр гемодиализа «Бодрость».

— Вы все знаете ситуацию, мы находимся на карантине, и сотрудники, и пациенты, в связи с выявлением случая коронавируса. Этот пациент посещал диализ в смене, в которой как раз и были выявлены эти эпизоды. После этого все пациенты этой смены были помещены в обсерватор с 12 мая. Обсерватор — это стационар кожвендиспансера. Указанный пациент от этого уклонился. Все, кто посещен в обсерватор, они там находятся до сих пор, у них взяты мазки на коронавирусную инфекцию. Этот мужчина уезжает домой, живет за городом, я не знаю, какие у него там условия. Мы сказали: сдайте тогда анализ на СOVID-19 и принесите нам, раз у вас изоляция на дому. Мы спрашивали у него анализ на прошлой неделе, его не было. Ему вручено предписание Роспотребнадзора, что он находится на карантине и должен анализ это сдать. Но он его нам не приносит. Сообщил нам, что к нему якобы заборщики этих анализов не пришли. Сам он никаких действий, видимо, не предпринимал — позвонить в регистратуру или врачу: «Мне обещали взять мазок, почему не взяли?», — отмечают в центре.

При этом в «Бодрости» говорят, что гемодиализ в обсерваторе регулярно проводится всем пациентам. На вопрос, могут ли в случае необходимости сейчас принять пациента в обсерватор, в центре ответили: «Наверно, могут».

Родственники же отмечают, что в предписании Роспотребнадзора нет положения о том, что мужчина должен сдать мазок (см. прикрепленные файлы в галерее под новостью)

— Мы узнали, что заставить отправиться в обсерватор могут только в том случае, если есть симптомы заболевания, либо подтвержденный диагноз. В остальных случаях можно самоизолироваться дома. Тем более, что мы живем за городом, на процедуру муж ездил на машине, ни по каким подъездам не ходит, не контактирует. И если почитать на сайте Роспотребнадзора, какие требования предъявляются к обсерватору, то, я считаю, наш дом больше этим требованиям соответствует. Поэтому муж сказал, что будет дома на изоляции, и вот нам домой привезли все документы, прописали в них адрес самоизоляции. Мы ни с кем не контактируем, соблюдаем все меры предосторожности, - говорит Анастасия.

NewsVo будет следить за развитием данной ситуации.

UPD от 20.05.2020, 11.30

Уже после выхода данной публикации, около 11.00 мск 20 мая Анастасия сообщила в редакцию NewsVo, что к ним приехали и взяли мазки на коронавирус.