Школы и учреждения допобразования Вологды будут заниматься с детьми в летние каникулы дистанционно

19.05.2020 [Общество]

Все школы Вологды, а также ряд учреждений допобразования будут заниматься с детьми в онлайн режиме во время летних каникул и на период действия карантинных мер. Свои виртуальные двери откроют дворец творчества детей и молодежи, центр творчества, в том числе «Кванториум» и IT-куб, ДЮЦ «Единство» и детский морской центр «Меридиан».

— Будут проводиться мероприятия с учетом интересов детей: развивающие занятия, консультации, викторины, конкурсы, флеш-мобы, обсуждение кинофильмов выставок, экспозиций музеев после их виртуального просмотра, — сказал в ходе прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

Занятия будут проходить бесплатно. Их расписание появится на официальных сайтах учреждений и в соцсетях, а также на портале управления образования администрации города.

Согласно решению губернатора, карантинные мероприятия в Вологде введены до 1 июля. Если их отменят, то часть развивающих курсов перейдёт в оффлайн режим. Также предполагается открытие площадок ежегодного городского проекта «Город детства» в случае улучшения эпидситуации.

Ранее в мэрии Череповца заявили об открытии онлайн-лагерей. Они также будут существовать на базе школ и учреждений допобразования и проводить интенсивы, мастер-классы, кружки, развлекательные мероприятия в дистанционном формате. 22 мая информация об онлайн-сменах будет опубликована на сайте управления образования Череповца, писал NewsVo.

Тэги: школы, каникулы, допобразование

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды
16 из 23 новых заболевших COVID-19 в Вологде — из очага в городской больнице
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В горбольнице №1 в Вологде выявили 40 заболевших коронавирусом
Вологжанин решил оспорить в суде постановление правительства области о режиме самоизоляции
В Вологде подорожает проезд в общественном транспорте
Четыре отделения городской больницы Вологды закрыли на карантин из-за пациентов с COVID-19
«Мы уже морально готовы, что рано или поздно все попадем в Череповец»: пациент горбольницы в Вологде рассказал об условиях обсервации
44-летняя жительница Вологды умерла в коронавирусном госпитале в Череповце
Следственный комитет проверит сообщения об отсутствии у медиков горбольницы №1 в Вологде масок
15.05.2020 [Общество]

В Вологде подорожает проезд в общественном транспорте

6214
11
14.05.2020 [Общество]

Специалисты Роспотребнадзора будут контролировать соблюдение масочного режима в автобусах

2591
0
19.05.2020 [Общество]

В моногоспитале Череповца прокомментировали смерть 44-летней вологжанки с подтвержденным COVID-19

506
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Закупку эндоскопического оборудования в Тарногскую ЦРБ могут отменить из-за урезанного финансирования
Череповчанина, который из ревности избил приятеля табуретом, приговорили к 4,5 годам колонии
Школы и учреждения допобразования Вологды будут заниматься с детьми в летние каникулы дистанционно
В моногоспитале Череповца прокомментировали смерть 44-летней вологжанки с подтвержденным COVID-19
Вологодский депутат Виктор Леухин предложил упразднить фонд ОМС
В Тотемском районе пенсионер подозревается в убийстве зятя
Онлайн-экскурсию о конструкторе Сергее Ильюшине подготовил Дом-музей Можайского
 


08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

8409
0
19.05.2020 [БлогоVO]

Приехали на Советский. Ребят, там такой аврал

529
0
19.05.2020 [Обзор Прессы]

Врачи массово не получают обещанных Путиным выплат за работу с коронавирусом. А многим медикам зарплату вообще урезали

385
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика