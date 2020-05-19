Школы и учреждения допобразования Вологды будут заниматься с детьми в летние каникулы дистанционно

Все школы Вологды, а также ряд учреждений допобразования будут заниматься с детьми в онлайн режиме во время летних каникул и на период действия карантинных мер. Свои виртуальные двери откроют дворец творчества детей и молодежи, центр творчества, в том числе «Кванториум» и IT-куб, ДЮЦ «Единство» и детский морской центр «Меридиан».

— Будут проводиться мероприятия с учетом интересов детей: развивающие занятия, консультации, викторины, конкурсы, флеш-мобы, обсуждение кинофильмов выставок, экспозиций музеев после их виртуального просмотра, — сказал в ходе прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

Занятия будут проходить бесплатно. Их расписание появится на официальных сайтах учреждений и в соцсетях, а также на портале управления образования администрации города.

Согласно решению губернатора, карантинные мероприятия в Вологде введены до 1 июля. Если их отменят, то часть развивающих курсов перейдёт в оффлайн режим. Также предполагается открытие площадок ежегодного городского проекта «Город детства» в случае улучшения эпидситуации.

Ранее в мэрии Череповца заявили об открытии онлайн-лагерей. Они также будут существовать на базе школ и учреждений допобразования и проводить интенсивы, мастер-классы, кружки, развлекательные мероприятия в дистанционном формате. 22 мая информация об онлайн-сменах будет опубликована на сайте управления образования Череповца, писал NewsVo.