Летом школьные детские лагеря в Череповце будут работать дистанционно

Из-за угрозы распространения коронавируса в Череповце этим летом пришкольные лагеря будут работать в дистанционном режиме.

«При учреждениях допобразования и в школах открываем онлайн-лагеря. Для детей будут проходить онлайн-интенсивы, мастер-классы, кружки, развлекательные мероприятия. Но все это будет проходить онлайн. Опыт такой работы у нас есть: весенний лагерь провел лицей „АМТЭК“, он обобщит свой опыт для других учреждений. Всех желающих мы возьмем в этот лагерь, участие бесплатное», — цитирует официальный сайт Череповца слова начальника управления образования Лина Коробейникова.

22 мая информация об онлайн-сменах будет опубликована на сайте управления образования Череповца.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области учеников начальных классов отправят на каникулы с 23 мая. Об этом объявили в ходе оперативного совещания в правительстве региона. При этом 5-8 классы планируется отправить на каникулы с 27 мая, 10 классы - 30 мая, 11 и 9 классы завершат обучение 5 июня. Такие сроки озвучены начальником департамента образования региона Еленой Рябовой и утверждены правительством Вологодской области.