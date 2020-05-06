Ученики начальных классов в Вологодской области отправятся на каникулы с 23 мая

В Вологодской области учеников начальных классов отправят на каникулы с 23 мая. Об этом объявили в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

При этом 5-8 классы планируется отправить на каникулы с 27 мая, 10 классы - 30 мая, 11 и 9 классы завершат обучение 5 июня. Такие сроки озвучены начальником департамента образования региона Еленой Рябовой и утверждены правительством Вологодской области.

Рябова также отметила, что в государственная итоговая аттестация в 9 классах в этом году может быть отменена из-за ситуации с коронавирусом. Решение должно быть принято в министерстве просвещения России. ЕГЭ отменять не собираются, однако возможен перенос в датах. Прием в вузы планируют начать с 1 августа.