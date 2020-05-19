В Вологде коронавирус подтвердился у воспитательницы детского сада

19.05.2020 [Общество]

У воспитательницы одного из детсадов в микрорайоне Заречье Вологды подтвердился коронавирус. Об этом в ходе прямого эфира 19 мая сообщил мэр Сергей Воропанов. Номер детского учреждения не называется. 

- 17 новых случаев из 21 - это городская больница, вчера они нам дали 8, сегодня - 17. Ну, и четыре контактных человека. Буквально сейчас перед эфиром пришла информация, что один из контактных - это воспитатель детского сада. Сейчас управление образования начинает вместе с Роспотребнадзором работу - обзвон родителей, чтобы они забрали детей в ближайшее время.  Детский сад в заречной части нашего города, там, где у нас большая концентрация заболевших. К счастью, эта воспитатель не была в детсаду последние два дня, крайний раз она была в пятницу на прошлой неделе. Тем не менее, мы сейчас должны вывести две дежурных группы из детского сада, полностью обработать помещения, выявить всех контактных. Этот детский сад нам придется временно закрыть, - говорит Сергей Воропанов.

По уточненным данным, с дежурными группами в этом садике женщина не работала. Выясняется, где она могла заразиться. 

Тэги: коронавирус

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