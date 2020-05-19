Вологодскую поэтессу Ольгу Фокину наградили медалью Михаила Шолохова

19.05.2020 [Культура]

Союз писателей России наградил вологодскую поэтессу Ольгу Фокину медалью Михаила Шолохова. Такую награду Союз писателей России учредил в год празднования 115-летия со дня рождения писателя, нобелевского лауреата. 

- Медаль станет одной из высших наград Союза писателей России, а всего будет вручено 115 Шолоховских медалей – по числу лет, которые отделяют нас от года рождения писателя, - сообщает cultinfo.ru со ссылкой на rospisatel.ru. - Большинство награжденных – мастера слова из регионов России. Среди удостоенных новой награда есть редакционные коллективы, филологи, музейные работники, библиотекари, актеры и общественные деятели, которые внесли вклад в продвижение творческого наследия Михаила Шолохова и в защиту русского слова. В числе награжденных медалью авторов – Юнна Мориц, Александр Проханов, Владимир Конкин, Юрий Поляков, участники Беловских чтений Владимир Крупин, Юрий Павлов, Виктор Лихоносов, Леонид Иванов и Андрей Тимофеев.

Как сообщается, заслуги Ольги Фокиной в развитии отечественной литературы были ранее отмечены Государственной премией РСФСР имени Максима Горького, Большой литературной премией России, орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Почета» и «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть» и медалью Пушкина. Кроме того, Ольга Александровна Фокина является почетным гражданином города Вологды.
 

Тэги: писатели, Ольга Фокина

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