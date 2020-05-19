Вологодскую поэтессу Ольгу Фокину наградили медалью Михаила Шолохова

Союз писателей России наградил вологодскую поэтессу Ольгу Фокину медалью Михаила Шолохова. Такую награду Союз писателей России учредил в год празднования 115-летия со дня рождения писателя, нобелевского лауреата.

- Медаль станет одной из высших наград Союза писателей России, а всего будет вручено 115 Шолоховских медалей – по числу лет, которые отделяют нас от года рождения писателя, - сообщает cultinfo.ru со ссылкой на rospisatel.ru. - Большинство награжденных – мастера слова из регионов России. Среди удостоенных новой награда есть редакционные коллективы, филологи, музейные работники, библиотекари, актеры и общественные деятели, которые внесли вклад в продвижение творческого наследия Михаила Шолохова и в защиту русского слова. В числе награжденных медалью авторов – Юнна Мориц, Александр Проханов, Владимир Конкин, Юрий Поляков, участники Беловских чтений Владимир Крупин, Юрий Павлов, Виктор Лихоносов, Леонид Иванов и Андрей Тимофеев.