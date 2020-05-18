В Устье провели молебен о прекращении дождей

Молебен о прекращении дождей провели в храме Воскресения Христова села Устье, в котором из-за паводка подтоплены 44 дома.

— В некоторых населенных пунктах Вологодской области, в частности в селе Устье Усть-Кубинского района, из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках, создав паводковую ситуацию и подтопление придомовых территорий. Настоятель прихода храма Воскресения Христова села Устье протоиерей Димитрий Жданов совершил молебен о прекращении дождей и установлении хорошей погоды, — сообщает Вологодская митрополия.

В сообщении также говорится, что отец Димитрий призывает прихожан и всех православных христиан использовать время карантина по коронавирусной инфекции «для глубокой работы над собой, оценки своего духовного состояния, покаяния и усиленной келейной молитвы, исправления своей жизни».

Ранее NewsVo сообщал, что 13 мая в Усть-Кубинском районе ввели режим ЧС из-за подтопления микрорайона Лесозавод в селе Устье.