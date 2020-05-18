Вологодские медики не могут дозвониться на «горячую линию» по вопросам выплат работающим с COVID-19

В Вологодской области медработники не могут дозвониться на "горячую линию" по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. О поступающих в региональное правительство через соцсети жалобах сообщил губернатор в ходе оперативного совещания 18 мая.

- Линия перегружена, дозвониться невозможно, работает она, к сожалению, только с 8 до 17 часов, с перерывом на обед с 12.30 до 13.30. Это формальный подход к выполнению моих поручений! Я сказал открыть "горячую линию", чтобы она была доступна для всех медицинских работников. Это не выполнено, в очередной раз", - сказал Кувшинников в ходе оперативного совещания в правительстве Вологодской области в понедельник.

Губернатор поручил наладить работу линии с 19 мая с 8 до 20 часов без перерыва на обед.

Ранее NewsVo сообщал, что звонки принимаются по телефону 8(8172) 77-77-88.