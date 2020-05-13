«Горячая линия» о выплатах медикам, работающим с зараженными COVID-19 пациентами, появилась в Вологодской области

13.05.2020 [Общество]

Департамент здравоохранения Вологодской области организовал горячую линию по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Линия работает по будням с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Вопросы принимаются по телефону 8(8172) 77-77-88.

В Вологодской области приняты три нормативно-правовых акта, которыми предусмотрены выплаты стимулирующего характера для медицинских и иных работников, оказывающих помощь или участвующих в оказании помощи гражданам с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с постановлениями регионального Правительства № 374, 375 и 460 выплаты предусмотрены из федерального и областного бюджета, они устанавливаются за фактически отработанное время.

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