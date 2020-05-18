В Харовске осудили женщину, убившую сожителя ударом ножа в бедро

В Харовске суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, ударившей сожителя ножом. Потерпевший скончался от потери крови.

Как NewsVO сообщал ранее, тело харовчанина со следами обильного кровотечения было обнаружено в квартире дома на улице Ленина 16 января. Осмотрев тело погибшего, следователи обнаружили ранение в области бедра левой ноги, а также изъяли предполагаемое орудие преступления – нож. Сожительница потерпевшего была задержана. По версии следствия, за день до произошедшего, между ними произошёл конфликт. Употребив спиртное, обвиняемая припомнила обиду и из-за этого ударила мужчину ножом.

«В ходе судебно-медицинского исследования было установлено, что причиной смерти Ш. стала колото-резаная рана верхней трети задней наружной поверхности левого бедра с повреждением глубокой артерии бедра, осложнившаяся обильной кровопотерей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В судебном заседании женщина полностью признала вину, раскаялась, сожалела о случившемся и принесла извинения матери погибшего. От дачи показаний она отказалась. Решением суда харовчанке назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев и 10 дней колонии общего режима. С неё также взыскано 300 тысяч рублей в пользу матери потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.