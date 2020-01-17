В Харовске женщина ударила сожителя ножом в бедро: тот умер от потери крови

17.01.2020 [Происшествия]

В Харовске 36-летний мужчина умер после ножевого ранения в бедро. В совершении преступления подозревается сожительница погибшего. 

Тело харовчанина со следами обильного кровотечения обнаружили 16 января в квартире дома на улице Ленина районного центра. На месте происшествия следователи, осмотрев тело погибшего, обнаружили ранение в области бедра левой ноги, а также изъяли предполагаемое орудие преступления — нож. Задержана 33-летняя сожительница погибшего.

— По версии следствия, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина в ходе ссоры нанесла лежащему на диване в гостиной мужчине один удар ножом в бедро левой ноги, причинив колото-резаную рану, от которой он вскоре скончался на месте происшествия. За день до произошедшего между ними произошел конфликт, подозреваемая, употребив спиртное, припомнила свою обиду и из-за этого нанесла ножевое ранение, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Вскоре началось обильное кровотечение, женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако жизнь потерпевшего спасти не удалось, мужчина скончался.  

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас устанавливаются все обстоятельства  произошедшего, решается вопрос об аресте подозреваемой. 

Тэги: пьянка, ссора, ножевое ранение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку
Вологодский фотограф и оператор Алексей Курбатов умер в Лос-Анджелесе
Произведенные в Череповце вездеходы начали поставлять в Румынию
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
Житель Великоустюгского района умер, взорвав петарду на остановке
В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей
В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки
Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей
В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад
13.01.2020 [Общество]

В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад

3621
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд вынес приговор почтальону из села имени Бабушкина, присвоившей чужую пенсию по потере кормильца
Череповчанин фиктивно прописал в своей квартире восемь иностранцев
Поступившие в Вологду из Москвы троллейбусы выйдут на линию не раньше июля 2020 года
Подростка из Чагоды будут судить за кражу смартфона и хищение денег с банковской карты
В Вологде пьяный водитель заперся от бойцов Росгвардии в машине
На ликвидацию ЧП со скважиной в Белозерске потратили более 13 млн рублей
В Харовске женщина ударила сожителя ножом в бедро: тот умер от потери крови
 


16.01.2020 [Общество]

На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку

2826
0
16.01.2020 [БлогоVO]

Зубры в лесах под Вологдой, Усть-Кубинский район

596
0
17.01.2020 [Обзор Прессы]

Капитан гранта. Как из захолустья делать город-музей

114
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика