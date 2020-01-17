В Харовске женщина ударила сожителя ножом в бедро: тот умер от потери крови

В Харовске 36-летний мужчина умер после ножевого ранения в бедро. В совершении преступления подозревается сожительница погибшего.

Тело харовчанина со следами обильного кровотечения обнаружили 16 января в квартире дома на улице Ленина районного центра. На месте происшествия следователи, осмотрев тело погибшего, обнаружили ранение в области бедра левой ноги, а также изъяли предполагаемое орудие преступления — нож. Задержана 33-летняя сожительница погибшего.

— По версии следствия, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина в ходе ссоры нанесла лежащему на диване в гостиной мужчине один удар ножом в бедро левой ноги, причинив колото-резаную рану, от которой он вскоре скончался на месте происшествия. За день до произошедшего между ними произошел конфликт, подозреваемая, употребив спиртное, припомнила свою обиду и из-за этого нанесла ножевое ранение, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Вскоре началось обильное кровотечение, женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако жизнь потерпевшего спасти не удалось, мужчина скончался.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об аресте подозреваемой.