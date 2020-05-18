Снятие ограничений по коронавирусу в Вологодской области отложили из-за рекордного прироста заболевших

Снятие ограничений из-за коронавируса в Вологодской области отложили из-за рекордного прироста пациентов с COVID-19. Так, на прошлой неделе 15 мая за сутки в регионе было выявлено 37 новых заболевших, 16 мая - 33 заболевших. 17 мая в области выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции, коэффициент распространения вируса составляет 1,8.

«К сожалению, сегодня мы регистрируем ежедневный рост числа заболевших. Каждый новый день бьет рекорды предыдущего: 33, 37. В итоге на территории области зафиксировано уже более 450 инфицированных. 12 мая мы запустили работу всех промышленных предприятий и профильных компаний среднего и малого бизнеса, возможно, кто-то расценил это как ослабление режима самоизоляции. В итоге запланированный на начало этой недели старт первого этапа снятия ограничений нам придется отложить. В лучшем случае, к данному вопросу мы сможем вернуться ближе к выходным», - резюмировал Олег Кувшинников.

По рекомендации Роспотребнадзора, при снятии ограничений учитываются три критерия: коэффициент распространения инфекции (сколько людей в среднем заразит один инфицированный до изоляции), доля свободных коек для заразившихся коронавирусом, охват тестированием. Начинать смягчение ограничений следует, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1, то есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека. На втором этапе показатель не должен превышать 0,8, на третьем - 0,5.

На первом этапе выхода из карантина разрешать работать небольшим непродовольственным магазинам и предприятиям сферы услуг. Магазинам можно будет открыться, если площадь торгового зала не превышает 400 кв. м и у него есть отдельный вход. Количество посетителей будет ограничено - не больше одного человека на 4 кв. метра. Кроме того, на этом этапе будут разрешены прогулки на улице, вдали от мест скопления людей. Можно будет и заниматься спортом на свежем воздухе, но тоже не более чем по двое, причем дистанция между людьми должна составлять как минимум пять метров.

На втором этапе смогут открыться магазины площадью до 800 кв. м, а также "иные форматы торговли, включая уличные", следует из документа Роспотребнадзора. Ограничение количества посетителей останется прежним, сохранится и требование отдельного входа.

На последнем этапе смогут открыться все магазины и предприятия сферы услуг, ограничений по площади и количеству посетителей больше не будет. Смогут открыться и кафе, но только между столиками будет 1,5-2 метра или перегородка.