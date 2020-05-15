В Череповце ищут свидетелей смертельного ДТП с автобусом, иномаркой и пожарной машиной

В Череповце ищут свидетелей ДТП, которое произошло 31 октября на перекрестке Советского проспекта и улицы Ленина. Там столкнулись спешащая на вызов пожарная машина «Урал», «Фольксваген Поло» и автобус «Мерседес».

Ранее NewsVo сообщал, что 39-летний водитель «Урала» проезжал перекресток на «красный» с включенными спецсигналами. В это время наперерез ему, на разрешающий сигнал светофора, выехал «Фольксваген». Произошло столкновение, в результате которого обе машины откинуло на автобус маршрута № 31.

С тяжелыми травмами, в состоянии комы водитель иномарки был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об обстоятельствах этого ДТП, просят сообщить по телефону 8-921-549-56-01.