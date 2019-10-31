В Череповце спешащая на вызов пожарная машина на перекрестке врезалась в «Фольксваген»

В Череповце на перекрестке Советского проспекта и улицы Ленина пожарная машина врезалась в легковой «Фольксваген». ДТП произошло сегодня около 16 часов.

От удара иномарку отбросило на пассажирский автобус. Водитель «Фольксвагена» в состоянии комы был доставлен в больницу.

Начальник второго отряда противопожарной службы МЧС Андрей Горчаков рассказал в интервью официальному сайту Череповца, что пожарные спешили на вызов. Поступило сообщение, что на улице Архангельской, 9 горит квартира. По словам Горачакова, «Фольксваген» вылетел на перекресток на большой скорости, в то время как «зеленый» сигнал светофора уже мигал.

«В легковушке находились два человека, мужчина и женщина. „Гольф“ налетел на бампер пожарной машины. Наш водитель направлен на медицинское освидетельствование сейчас, чтобы не было к нам вопросов», — говорит Андрей Горчаков.

Ранее NewsVo сообщал, что 5 октября на перекрестке улицы Петина и Пошехонского шоссе в Вологде перевернулась оперативная машина службы пожаротушения. Ей не уступил дорогу легковой автомобиль «Рено Флюэнс». Авто с включенными спецсигналами спешило на помощь пожарным на улицу Ягодную - там жильцы одного из домов сообщили о запахе гари в подъезде