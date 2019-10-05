В Вологде перевернулась машина службы пожаротушения, спешащая на вызов

05.10.2019 [Происшествия]

В Вологде на перекрестке улиц Петина и Окружное шоссе перевернулась оперативная машина службы пожаротушения. По предварительным данным, ей не уступил дорогу легковой автомобиль «Рено Флюэнс».

Как рассказали в пресс-службе областного УМЧС, спецмашина спешила на помощь пожарным на улицу Ягодную - там жильцы одного из домов сообщили о запахе гари в подъезде.

В результате столкновения машина службы пожаротушения перевернулась на бок, из нее вылетело сидение. У легкового автомобиля разбит капот. По данным областного УМЧС, пострадавших нет.

Тэги: ДТП, пожарные
Фото областного УМЧС.

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