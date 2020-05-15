Дочь Ивана Конева высказалась против идеи восстановить памятник маршалу в Праге

15.05.2020 [Общество]

Дочь маршала Ивана Конева считает, что не нужно восстанавливать памятник военачальнику в Праге. Чтобы спасти монумент от осквернений, она предлагает перевезти его в Россию, пишут "РИА новости".

Наталья Конева напомнила, что ранее в чешской столице предлагали переместить памятник из Праги-6 в другой район города.

"А потом тот район проголосует за то, что их тоже памятник не устраивает. И начнут перемещать памятник в другой район. И надругательства над памятником будут продолжаться", - добавила Наталья Конева и напомнила, как еще до сноса статую маршала обливали красной краской.

По ее словам, в чешском обществе не будет единого мнения относительно символов, увековечивающих память об освободительной миссии Красной армии в годы Второй мировой войны.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 3 апреля памятник маршалу Коневу в Праге сняли с пьедестала на площади Интербригады. Власти заявили, что она будет перемещена в другое место.

Иван Степанович Конев родился 28 декабря 1897 года в семье крестьянина в деревне Лодейно Никольского уезда Вологодской губернии (сейчас это Подосиновский район Кировской области).

9 мая 1945 года войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов. Памятник в Праге был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.

 

Тэги: Иван Конев

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