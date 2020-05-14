Специалисты Роспотребнадзора будут контролировать соблюдение масочного режима в автобусах

Специалисты Роспотребнадзора будут составлять протоколы на жителей Вологодской области, которые ездят в общественном транспорте без масок.

«Роспотребнадзор оповестил нас, что начинает рейды по выявлению таких нарушений. Руководство автоколонны уже попросило кондукторов, чтобы те обращались к пассажирам с просьбой об обязательном ношении маски в транспорте. Не все пассажиры к этому относятся с пониманием, некоторые начинают скандалить. Также увеличилось количество жалоб: одни жалуются, что их заставляют ехать в транспорте в маске, другие — что в салон пускают людей без масок», - об этом официальному сайту Череповца рассказала пресс-секретарь автоколонны № 1456 Наталья Елисеева.

На нарушителей составляют протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», штраф — от одной до 30 тысяч рублей. Возможно предупреждение.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 мая в Вологодской области введен масочный режим. Это означает, что ношение маски обязательно в общественных местах — транспорте, магазинах и других. По слова губернатора Олега Кувшинникова, решение о вводе режима принято по рекомендации Роспотребнадзора. Одна из причин — бессимптомное протекание болезни у большого количества зараженных COVID-19.