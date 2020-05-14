Одиннадцатиклассник из Вологды стал победителем телеигры «Умники и умницы»

Ученик 11б класса школы № 8 города Вологды Кирилл Пихтов стал победителем телевикторины «Умники и умницы» на Первом канале.

Из-за угрозы распространения коронавируса съемки финальных игр гуманитарной олимпиады, запланированные на 3 – 4 апреля 2020 года, не состоялись. Полуфиналистам предложили написать сочинение на тему «Велик был и страшен год 1945...». Имена победителей объявили 12 мая, Кирилл Пихтов среди них. Юноша получил право поступления в МГИМО без экзаменов.

Ранее NewsVo сообщал, что победителем телеигры в этом году также стала Оксана Сергеева из школы № 2 Великого Устюга.