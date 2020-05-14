Владелец «Северстали» Алексей Мордашов купил интернет-издание о медицине

14.05.2020 [Общество]

Владелец «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов приобрел издание о медицине «Только спросить», об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу принадлежащей бизнесмену «Севергрупп Медицины».

Интернет-издание планируют с двумя другими медиапроектами компании — подкастом о здоровом образе «Без шапки» и блогом «Качество жизни», чтобы на их основе запустить новое медиа «Купрум».

«В России нет единого ресурса, который бы одновременно был и доказательной базой о здоровье, и медиа с интересной повесткой о том, как все эти знания применять в жизни. Мы решили создать такой ресурс сами», — заявила гендиректор «Севергрупп Медицины» Ольга Васильева.

Ранее NewsVo сообщал, что Мордашов также планирует создать российский аналог Amazon. Речь идет об объединении продуктового ретейлера «Лента», онлайн-гипермаркета «Утконос», туристической компании TUI (в ней бизнесмену принадлежит 25% акций) и технологической компании TalentTech.

Тэги: Мордашов, бизнес, Интернет, здоровье

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