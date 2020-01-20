Владелец «Северстали» Алексей Мордашов планирует создать российский аналог Amazon

Владелец «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о своих планах по созданию торговой экосистемы на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса. Сроки создания пока не известны.

Бизнесмен говорит, что продолжит инвестировать в ориентированные на потребителя сектора экономики. Мордашов уточнил, что «Севергрупп» уже сделала несколько инвестиций, связанных с человеческими потребностями (образование, медицина, путешествия и розничная торговля).

«Сейчас мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов по типу Amazon. Каждая из этих сфер на грани больших изменений», — отметил он.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя «Севергрупп», речь идет об объединении продуктового ретейлера «Лента», онлайн-гипермаркета «Утконос», туристической компании TUI (в ней Мордашову принадлежит 25% акций) и технологической компании TalentTech.



Ранее NewsVo сообщал, что Алексей Мордашов оказался в пятёрке наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров из списка Forbes. Его состояние Мордашова за год выросло на 3,8 $ млрд и по данным на 24 декабря составило 20,2 $ млрд.