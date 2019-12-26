Алексей Мордашов попал в ТОП-5 самых разбогатевших в 2019 году российских миллиардеров

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов оказался в пятёрке наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров из списка Forbes. За 12 месяцев общая сумма их состояний увеличилась на $27 млрд.

Состояние Мордашова за год выросло на $3,8 млрд и по данным на 24 декабря составило $20,2 млрд. Как отмечает Forbes, позитивное влияние на котировки «Северстали» оказало в том числе заключение торгового соглашения между США и Китаем.

Напомним, в сентябре стало известно, что Алексей Мордашов передал своим сыновьям - 19-летнему Кириллу и 18-летнему Никите - 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Ранее братья получили долю в туроператоре TUI.

Первое место в списке самых разбогатевших миллиардеров занял владелец более 30% акций «Норникеля» Владимир Потанин, за год увеличивший свое состояние более чем на треть. Он прибавил к своему капиталу почти $8 млрд. На втором месте по годовому приросту состояния — владелец акций «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (+$5,9 млрд). Его состояние оценивается в $27 млрд. Замыкает тройку лидеров сооснователь «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло на $5,3 млрд - до $23,8 млрд.

На четвертом месте - Геннадий Тимченко, который владеет пакетами акций компаний «Новатэк», «Сибур», «Стройтранснефтегаз», «Стройтрансгаз» и «Трансойл». Прирост его состояния за год составил $4,1 млрд.