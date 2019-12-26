Алексей Мордашов попал в ТОП-5 самых разбогатевших в 2019 году российских миллиардеров

26.12.2019 [Экономика]

Владелец «Северстали»  Алексей Мордашов оказался в пятёрке наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров из списка Forbes. За 12 месяцев общая сумма их состояний увеличилась на $27 млрд.

Состояние Мордашова за год выросло на $3,8 млрд и по данным на 24 декабря составило $20,2 млрд. Как отмечает Forbes, позитивное влияние на котировки «Северстали» оказало в том числе заключение торгового соглашения между США и Китаем.

Напомним, в сентябре стало известно, что Алексей Мордашов передал своим сыновьям - 19-летнему Кириллу и 18-летнему Никите - 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Ранее братья получили долю в туроператоре TUI. 

Первое место в списке самых разбогатевших миллиардеров занял владелец более 30% акций «Норникеля» Владимир Потанин, за год увеличивший свое состояние более чем на треть. Он прибавил к своему капиталу почти $8 млрд. На втором месте по годовому приросту состояния — владелец акций «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (+$5,9 млрд). Его состояние оценивается в $27 млрд. Замыкает тройку лидеров сооснователь «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло на $5,3 млрд - до $23,8 млрд.

На четвертом месте - Геннадий Тимченко, который владеет пакетами акций компаний «Новатэк», «Сибур», «Стройтранснефтегаз», «Стройтрансгаз» и «Трансойл». Прирост его состояния за год составил $4,1 млрд.

Тэги: Мордашов, миллиардеры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Памятная доска депутату в Никольске и двор в Вологде попали в топ-10 абсурдных открытий чиновников
Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области
Экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева лишили прав за пьяное вождение
В Вологодской области установили новые предельные тарифы на вывоз ТКО
В Вологде бюджетников просят голосовать за детсад в Бывалово вопреки генплану
Череповец вошел в топ-10 самых депрессивных городов России
Мэр Вологды сказал, что городу подарили контактную сеть троллейбусов за 30 млн рублей
В Вологде упала еще одна ёлка
В Вологодской области окончательно отменили льготный проезд в транспорте
На разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Вологде потратили 7,5 миллионов рублей
26.12.2019 [Происшествия]

Виновника ДТП, в котором погибли отец и дочь в Вологодском районе, приговорили к условному сроку

832
0
25.12.2019 [Происшествия]

Водителя, насмерть сбившего двух человек на «зебре» в Череповце, приговорили к 4,5 годам колонии

1215
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Картонажно-переплетное дело будут изучать на уроках труда в коррекционной школе №1 Вологды
Олег Кувшинников: вологодскую сгущенку и черную икру поставляют на околоземную орбиту
Алексей Мордашов попал в ТОП-5 самых разбогатевших в 2019 году российских миллиардеров
Двое мужчин пытались перебросить за забор колонии в Шексне 33 мобильных телефона
В Нюксенском районе с хозяина повредившего две машины быка взыскали ущерб через суд
26-летнего жителя Череповецкого района будут судить за незаконную рубку леса
В Тотьме вышел краеведческий альбом о жизни района
 


23.12.2019 [Общество]

Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области

5616
0
26.12.2019 [БлогоVO]

Вологодские носили в голенищах огромные тесаки

128
0
23.12.2019 [Обзор Прессы]

Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования

1313
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика