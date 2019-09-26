Два сына владельца «Северстали» Алексея Мордашова стали миллиардерами

В среду, 25 сентября, стало известно, что владелец "Северстали" Алексей Мордашов передал своим сыновьям 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. С учетом информации о том, что ранее Кирилл и Никита получили долю в в туроператоре TUI, по оценкам Forbes, состояние каждого из братьев теперь оценивается в $1,77 млрд.

В мартовском интервью изданию бизнесмен признавался, что перед ним стоит задача передать детям управление бизнесом, но пока он не очень хорошо ее решает.

19-летний Кирилл и 18-летний Никита - дети Мордашова от второго брака. Пакетами акций братья владеют через зарегистрированную в декабре 2018 года в Череповце компанию «КН-Холдинг», в ней каждому принадлежит по 50%.