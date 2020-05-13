Череповчанин похитил с промышленного предприятия 40 респираторов

В Череповце полицейские раскрыли кражу 40 респираторов с промышленного предприятия, сообщает пресс-служба городского УМВД.

— Как выяснили стражи правопорядка, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, каждому работнику выдавались перчатки, респиратор и очки. Вынос средств индивидуальной защиты за территорию предприятия запрещен. Несмотря на это, один из сотрудников совершил хищение более 40 респираторов с целью их последующей перепродажи, — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска и участковый задержали 32-летнего подозреваемого в хищении на одной из автозаправок в Индустриальном районе города. В салоне и багажнике его иномарки обнаружили похищенное имущество. Полицейским череповчанин признался, что, воспользовавшись повышенным спросом на маски и респираторы, продавал похищенное по завышенным ценам.

Возбуждено дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Жителю Череповца грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее NewsVo сообщал, что 28-летнюю жительницу Череповца осудили условно за серию краж денег и ценностей у пенсионеров.