Череповчанин похитил с промышленного предприятия 40 респираторов

13.05.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу 40 респираторов с промышленного предприятия, сообщает пресс-служба городского УМВД.

— Как выяснили стражи правопорядка, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, каждому работнику выдавались перчатки, респиратор и очки. Вынос средств индивидуальной защиты за территорию предприятия запрещен. Несмотря на это, один из сотрудников совершил хищение более 40 респираторов с целью их последующей перепродажи, — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска и участковый задержали 32-летнего подозреваемого в хищении на одной из автозаправок в Индустриальном районе города. В салоне и багажнике его иномарки обнаружили похищенное имущество. Полицейским череповчанин признался, что, воспользовавшись повышенным спросом на маски и респираторы, продавал похищенное по завышенным ценам.

Возбуждено дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Жителю Череповца грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее NewsVo сообщал, что 28-летнюю жительницу Череповца осудили условно за серию краж денег и ценностей у пенсионеров. 

Тэги: кража
Фото пресс-службы УМВД по Череповцу

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
В Вологде опубликовали карту города с очагами коронавируса
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Вологодской области продлят до 1 июля
С 12 мая в Вологодской области разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства
12 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Вологодской области
Дистанционное обучение: в Череповецком районе школьники с ноутбуками ловили мобильную сеть на улице
В реке Вологде обнаружили тело пропавшего в марте мальчика
В полиции Вологды проведут служебную проверку после сообщений о невыезде наряда на вызов
«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета
12 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
12.05.2020 [Общество]

Вологжанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковую новость о коронавирусе в соцсети

1111
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин похитил с промышленного предприятия 40 респираторов
Житель Череповца незаконно получал пособие по безработице
Администрация Вологодского района передала медикам психбольницы в Кувшиново тысячу масок
Школьница из Великого Устюга стала победителем телеигры «Умницы и умники»
В Череповце вандалы утопили скамейку в реке
В Вологодской области разрешили работать автосалонам и химчисткам
В России запустили онлайн-сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей
 


08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

6331
0
12.05.2020 [БлогоVO]

Хуже нет, когда надо заново переделать работу!

272
0
13.05.2020 [Обзор Прессы]

«Я заразила пять человек»: череповчанка рассказала, как болела коронавирусом

44
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика