Администрация Вологодского района передала медикам психбольницы в Кувшиново тысячу масок

Тысячу масок передали медикам психбольницы в Кувшиново, в которой была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

— Персоналу медучреждения нужны средства защиты. Сегодня передали им 1000 масок, а в детское отделение — бутилированную воду, сладости, раскраски и фломастеры. Прорабатываем вопрос по защитным костюмам для медработников, — пишет Жестянников.

Ранее NewsVo сообщил, что COVID-19 на этой неделе выявили у трех сотрудников Вологодской областной психиатрической больницы и семи пациентов детского отделения. Сейчас девять заразившихся (все взрослые и шестеро детей) переведены в моногоспиталь в Череповец, еще один ребенок лечится амбулаторно — находится в полной самоизоляции. Детское отделение больницы закрыли на карантин. Кроме того, власти приняли решение ограничить въезд в Кувшиново — организована работа КПП, пропускают местных жителей, дачникам рекомендуют воздержаться от поездок. В комментариях на странице Сергея Жестянникова некоторые жители высказывают недовольство предпринятыми мерами.