Администрация Вологодского района передала медикам психбольницы в Кувшиново тысячу масок

13.05.2020 [Общество]

Тысячу масок передали медикам психбольницы в Кувшиново, в которой была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

— Персоналу медучреждения нужны средства защиты. Сегодня передали им 1000 масок, а в детское отделение — бутилированную воду, сладости, раскраски и фломастеры. Прорабатываем вопрос по защитным костюмам для медработников, — пишет Жестянников.

Ранее NewsVo сообщил, что COVID-19 на этой неделе выявили у трех сотрудников Вологодской областной психиатрической больницы и семи пациентов детского отделения. Сейчас девять заразившихся (все взрослые и шестеро детей) переведены в моногоспиталь в Череповец, еще один ребенок лечится амбулаторно — находится в полной самоизоляции. Детское отделение больницы закрыли на карантин. Кроме того, власти приняли решение ограничить въезд в Кувшиново — организована работа КПП, пропускают местных жителей, дачникам рекомендуют воздержаться от поездок. В комментариях на странице Сергея Жестянникова некоторые жители высказывают недовольство предпринятыми мерами.

— Сегодня вечером не был пропущен на КПП у Кувшинова автобус, ехавший за майскими рабочими в питомник в Михальцево. Пришлось идти пешком 25 человек, пешком через весь поселок толпой, который находится на изоляции. Не переусердствовали стражи порядка? — пишет Любовь Кашинцева. 

Тэги: коронавирус, медицинские маски
Сюжет: Пандемия коронавируса

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