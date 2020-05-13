В Череповце вандалы утопили скамейку в реке

В Череповце 12 мая спасатели подняли из реки скамейку, которую утопили вандалы. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Вадим Германов.

- С чем ассоциируется «Майская ночь, или Утопленица»? Теперь, к сожалению, мы будем вспоминать не только повесть Николая Гоголя, но и историю скамейки, которую неизвестные утопили в Ягорбе. Накануне ее фотографию опубликовали череповчане в соцсетях. Доставать скамейку пришлось сегодня спасателям, - сообщил Германов.

По его словам, в Череповце около 500 скамеек и 70% из них ежегодно требуют ремонта. Регулярно бесследно исчезают 10% урн.

- А сколько раз приходится ремонтировать автобусные павильоны из-за варварских действий – сложно сосчитать. Давайте любить Череповец и беречь его имущество. Город это заслужил, - призвал мэр.

Ранее NewsVo сообщал, что в марте мэрия Череповца обратилась в полицию из-за кражи пешеходных ограждений: инцидент запечатлели на фото прохожие.