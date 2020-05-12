Вологжанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковую новость о коронавирусе в соцсети

42-летнего жителя Вологды оштрафовали за распространение фейковой новости о коронавирусе.

«Как следует из материалов дела, вологжанин в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» выложил пост с ложной информацией о том, что в поликлинике Водников пациентка улила весь пол кровью, по его мнению, из-за того, что она болеет коронавирусом», - сообщала ранее пресс-служба судов Вологодской области.

Проверка показала, что эта информация не соответствует действительности. Административный материал по ч.9 ст 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации) передан в суд.

На суде вологжанин рассказал, что он разместил информацию со слов своей жены, которая увидела в поликлинике Водников, как у одной из пациенток пошла кровь из носа и рта. Женщине оказали помощь, кабинет закрыли на обработку, а прием перенесли в другой кабинет. Со слов терапевта, у нее был коронавирус.

Однако департамент здравоохранения предоставил суду информацию, что на момент публикации поста - 25 марта - в регионе не было выявлено ни одного случая коронавируса. В итоге суд признал вологжанина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 19-летнюю жительницу Вологды, разместившую в соцсети фейк о 200 больных коронавирусом в Череповце, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Девушка признана виновной в совершении правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).