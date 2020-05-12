Жителя Кич-Городка отправили на принудительное лечение после нападений с ножом на собутыльников

Жителя Кичменгского Городка, обвиняемого в убийстве и грабеже, направили на принудительное лечение. Экспертиза показала, что он невменяем.



Как ранее сообщал Newsvo, тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено около двух часов ночи 26 июня в одной из квартир районного центра. Известно, что 50-летий хозяин жилища также был ранен, прооперирован и находится в больнице.

— По первоначальным данным, погибший не имел постоянного места жительства и проживал в последнее время у приятеля в квартире. Обстановка в жилище свидетельствует о том, что находившиеся там лица злоупотребляли спиртным, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи тщательно осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки и в течение суток с момента обнаружения тела установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 47-летний знакомый погибшего.

Мужчина пояснил, что в ту ночь был сильно пьян и из-за своего состояния не отдавал отчета своим действиям. Взяв нож, он беспорядочно нанес несколько ударов находившемуся в комнате собутыльнику, после чего из-под подушки достал складной нож. Выйдя на кухню, он беспричинно ударил ножом и дремавшего хозяина квартиры, после чего место происшествия покинул.

Кроме того, выяснилось, что 24 июня подсудимый взял с прилавка в магазине две бутылки водки, спрятал их под одежду и пошел мимо касс к выходу, но был замечен продавцом. Она потребовала вернуть бутылки на место, однако мужчина выбежал с ними из магазина, причинив ущерб на сумму 440 рублей.

— Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении, что исключает его вменяемость, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

С учетом данного обстоятельства мужчина признан невменяемым, судом в отношении него применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в специализированном медицинском учреждении.