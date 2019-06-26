Жителя Кичменгского Городка убили ночью на квартире у приятеля

26.06.2019 [Происшествия]

В Кичменгском Городке следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя. Тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено около двух часов ночи 26 июня в одной из квартир районного центра. От чего именно он умер, не сообщается. Известно, что 50-летий хозяин жилища ранен, был прооперирован и находится в больнице.

- По первоначальным данным, погибший не имел постоянного места жительства и проживал в последнее время у приятеля в квартире. Обстановка в жилище свидетельствует о том, что находившиеся там лица злоупотребляли спиртным, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи тщательно осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки и сейчас вместе с полицейскими устанавливают личность убийцы. 

Тэги: пьянка, убийство

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