Власти Вологды пытаются через суд получить право на проезд стройтехники к скверу на улице Ярославской

Администрация Вологды пытается получить право пользования территорией у домов № 36 и № 38, возле сквера на улице Ярославской. Этот участок властям необходим для проезда техники к месту строительства детского сада в зеленой зоне, против которого выступают местные жители.

— Вот этот кусок земли, который относится к 36 и 38 дому, администрация Вологды через суд пытается получить на него сервитут (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях). То есть, смотрите, нам долгое время говорили, что здесь все законно. Но вдруг неожиданно оказалось, что госпожа Мухина с 38 дома (председатель «ЖСК-58», в управлении которого находится дом — ред.), УК «Бывалово» прямо отказали в согласовании здесь проезда для строительной техники. Более того, УК «Бывалово» официально обратилось к мэру города с письмом о том, что жители против проезда строительной техники здесь, и УК отказывается его согласовывать в соответствие с жилищным кодексом. Получается, что «Градостроительный центр» сам дал нам 100% доказательство того, что данный проезд незаконен, — объяснят лидер движения «Вместе» Евгений Доможиров.

Жители считают, что без их согласия подрядчик не может и не должен пользоваться участком возле их домов для проезда техники, как минимум до решения суда по иску властей Вологды. 12 мая вологжане вновь пытались помешать проезду тяжелой техники по их территории. В ответ, как рассказывают участники трансляции движения «Вместе», на место была вызвана «скорая помощь» — якобы для борьбы с «буйными». Затем на место прибыли полицейские, которые начали убеждать людей разойтись, мотивируя это тем, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. В итоге на Евгения Доможирова составили еще один протокол за нарушение режима самоизоляции.

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей, начать их фирма должна была с 1 мая. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, но они говорят, что этого сделано не было. Вологжане готовят обращения в суд и надеются с помощью исков остановить стройку.

Местные жители предложили властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.

Утром 27 апреля возле домов № 34 и 36 на улице Ярославской, в зеленой зоне, на месте которой собираются построить детский сад, вновь появилась строительная техника. Трактор пытался проехать к месту будущей стройплощадки, дорогу ему преграждали защитники сквера. Кроме того, началось возведение забора по периметру будущей стройплощадки.

28 апреля трактор уже заехал на территорию сквера, а рабочие демонтировали контейнерную площадку. Кроме того, как сообщают местные жители, строители разрушили пешеходную дорожку через зеленую зону. Работы не были приостановлены и в майские праздники.