Фестиваль православной культуры «Покровские встречи» пройдёт онлайн с 13 по 24 мая

XI Открытый фестиваль православной культуры «Покровские встречи» памяти святителя Игнатия Брянчанинова пройдет в этом году в режиме онлайн с 13 по 24 мая. Проводится он ежегодно в рамках Дней славянской письменности и культуры, говорится в сообщении Департамента культуры и туризма Вологодской области. В этот раз мероприятие решили не отменять совсем, но посетить его можно будет только дистанционно.

Программа фестиваля «Покровские встречи 2020»

13 мая

Открытие ХI фестиваля православной культуры «Покровские встречи»

Трансляция пройдет на сайтах: Культура в Вологодской области, усадьба Брянчаниновых и Вологодская филармония

9.00 Праздничная Божественная литургия в Вологодском кафедральном соборе главы Вологодской митрополии митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия

10.00 Божественная литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы

11.20 Приветственное слово митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия и начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского

11.30 Концерт колокольного звона на колокольне Софийского кафедрального собора

17.00 Выступление мужского хора Вологодской филармонии в Софийском соборе Вологодского кремля

14 мая

12.00 Малые Брянчаниновские чтения «Служение отечеству – служение Богу», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сайте усадьбы Брянчаниновых.

15 мая

12.00 VIII Брянчаниновские чтения «Моё Покровское», посвященные 10-летнему юбилею усадьбы Брянчаниновых. На сайте усадьбы Брянчаниновых

16 мая

15.00 моноспектакль Всеволода Чубенко «ДЕТСТВО». На сайте Культура в Вологодской области

19 мая

10.00 Видеоконференция «Не устрашись бурь»: Святитель Игнатий глазами наших современников» с участием представителей духовенства, Союза писателей России. На сайте Вологодской областной библиотеки им.Бабушкина.

20 мая

15.00 Медиаурок «Образ святителя Игнатия в произведениях художественной литературы», который проведет Ирина Исаковская, заведующая отделом библиографии и краеведения Вологодской областной научной библиотеки. На сайте Вологодской областной библиотеки им. Бабушкина.

20 мая

15.00 Экскурсия по Брянчаниновским местам. На сайте усадьбы Брянчаниновых

21 мая

16.00 Концерт филармонической хоровой капеллы «Ярославия» и Мужского хора Вологодской филармонии «В лабиринтах времени». На сайтах Культура в Вологодской области и Вологодская филармония

22 мая

16.00 Экскурсия «Усадьбы Русской мир прекрасный». На сайте усадьбы Брянчаниновых

24 мая

11.00 Видеобеседа «Аз, буки, веди: тайны русского алфавита». Лектор Ольга Халявина – главный библиотекарь библиотечно-информационного Юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова На сайте Вологодской библиотеки им.Бабушкина.

24 мая

16.00 концерт, посвященный празднованию Дня славянской письменности и культуры «Сокровища вологодского края: от сердца к сердцу». Выступление Губернаторского оркестра русских народных инструментов Вологодской филармонии. На сайтах Культура в Вологодской области и Вологда Регион ТВ

12 – 24 мая

Виртуальная выставка «Учитель покаяния: святитель Игнатий Брянчанинов» на сайте Вологодской областной библиотеки им.Бабушкина.