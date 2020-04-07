Фестиваль православной культуры «Покровские встречи» в этом году пройдет в онлайн-режиме

07.04.2020 [Культура]

Культурно-просветительский и духовный центр «Усадьба Брянчаниновых» объявляет начале приёма заявок на участие в VIII Брянчаниновских чтениях и Малых Брянчаниновских чтениях.

По традиции, Брянчаниновские чтения проходят в рамках фестиваля православной культуры «Покровские встречи», который начинается 13 мая в день памяти Игнатия Брянчанинова, а заканчивается 24 мая в День славянской письменности.

Как сообщила NewsVo заведующая «Усадьбой Брянчаниновых» Елена Пикулина, весь фестиваль в этом году будет проходить в дистанционном режиме.

— Даты ежегодного фестиваля решено оставить традиционные, — рассказала NewsVo Елена Пикулина. — Несмотря на карантин и самоизоляцию, мы не хотим их сдвигать. В рамках фестиваля в эти дни будут проходить трансляции: торжественное открытие, трансляции двух спектаклей Всеволода Чубенко из усадьбы, планируются концерты на площадках усадьбы, в филармонии и в Софийском соборе. В рамках фестиваля пройдет много трансляций различных культурных мероприятий, которые смогут посмотреть все желающие.

Традиционно в рамках «Покровских встреч» пройдут Брянчаниновские чтения и Малые Брянчаниновские чтения. В этом году они также будут проводиться дистанционно. Сейчас начат приём заявок на участие в чтениях.

— Брянчаниновские чтения подразумевают участие взрослых, — пояснила Елена Пикулина. — В этом году они посвящены 10-летию со дня открытия усадьбы. В 2010 году закончилась реставрация открылся культурно-просветительский и духовный центр «Усадьба Брянчаниновых». И если обычно чтения носят научный характер, то в этом году мы предлагаем всем желающим записывать не только доклады, но и эмоциональные впечатления. Возможно вы принимали участие в восстановлении усадьбы, или на вас повлияли труды Игнатия Брянчанинова, или сама усадьба, или встреча с Татьяной Александровной Ватсон и вам хочется этим поделиться. Запишите видео с вашими впечатлениями и пришлите их на электронную почту усадьбы — us.pokrovskoe@yandex.ru.

Видео-заявки принимаются до 10 мая. Регламент видеосообщения — 7 минут.

Малые Брянчаниновские чтения рассчитаны на детскую аудиторию, на учащихся светских и воскресных школ.

— В этом году Малые Брянчаниновские чтения посвящены 75-летию Победы, — пояснила Елена Пикулина. — Здесь мы предлагаем детям записывать видео-ролики на тему «Служение Отечеству, служение Богу». Это немного перефразированная цитата Игнатия Брянчанинова. Хотим спросить ребят, как, по их мнению, эта фраза из 19-го века применима сейчас.

Посмотреть Брянчаниновские чтения смогут посмотреть все желающие на сайте и на странице усадьбы в социальной сети, на сайте и странице «Вологдареставрации», а также на сайте cultinfo.ru

Подробная программа фестиваля «Покровские встречи» ещё дорабатывается и будет опубликована позже.

Тэги: усадьба Брянчаниновых, православие

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