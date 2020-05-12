В Череповце из-за грядущего похолодания решили пока не отключать отопление

Отопление в жилых домах Череповца решили пока не отключать из-за обещанного синоптиками похолодания.

"Из-за предстоящего похолодания постановление об отключении отопления в Череповце пока не подписано. В ближайшие дни ожидается, что ночная температура упадет почти до нуля, днем ожидается до +8 градусов, по прогнозам - дождь и мокрый снег. Мы готовы к отключению отопления, но при теплой и сухой погоде. Если это сделать сейчас, в домах будет холодно и сыро", - цитирует официальный сайт Череповца слова замначальника департамента ЖКХ Юрия Бабича.

Сообщается, что в домах, где установлены общедомовые счетчики теплоэнергии, плату начислят по показаниям приборов учета за май. Те, кто оплачивает отопление по нормативу, в мае заплатят такую же сумму, как в предыдущие месяцы отопительного периода.

Со среды, 13 мая, синоптики обещают похолодание в Вологодской области.

- Атлантический циклон сначала «закачает» на территорию региона очень теплый воздух, во вторник (12.05) по области до +18,+23 гр, чуть прохладнее на западе. Затем после прохождения очень контрастного холодного фронта, регион ожидает, так называемый «обвал холода» (резкое понижение температуры). Похолодание, традиционно начнется с западных районов области, перепад температуры превысит более 10-15 гр. Со второй половины недели по ночам местами возможны заморозки, - сообщается на сайте Вологодского гидрометцентра.

При прохождении атмосферного фронта ожидаются интенсивные дожди, которые временами будут переходить в мокрый снег. По предварительным данным, холодная неустойчивая погода задержится до конца недели.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде отопительный сезон завершился 8 мая.