В Череповце из-за грядущего похолодания решили пока не отключать отопление

12.05.2020 [Общество]

Отопление в жилых домах Череповца решили пока не отключать из-за обещанного синоптиками похолодания. 

"Из-за предстоящего похолодания постановление об отключении отопления в Череповце пока не подписано. В ближайшие дни ожидается, что ночная температура упадет почти до нуля, днем ожидается до +8 градусов, по прогнозам - дождь и мокрый снег. Мы готовы к отключению отопления, но при теплой и сухой погоде. Если это сделать сейчас, в домах будет холодно и сыро", - цитирует официальный сайт Череповца слова замначальника департамента ЖКХ Юрия Бабича.

Сообщается, что в домах, где установлены общедомовые счетчики теплоэнергии, плату начислят по показаниям приборов учета за май. Те, кто оплачивает отопление по нормативу, в мае заплатят такую же сумму, как в предыдущие месяцы отопительного периода.

Со среды, 13 мая, синоптики обещают похолодание в Вологодской области.

- Атлантический циклон сначала «закачает» на территорию региона очень теплый воздух, во вторник (12.05) по области до +18,+23 гр, чуть прохладнее на западе. Затем после прохождения очень контрастного холодного фронта, регион ожидает, так называемый «обвал холода» (резкое понижение температуры). Похолодание, традиционно начнется с западных районов области, перепад температуры превысит более 10-15 гр. Со второй половины недели по ночам местами возможны заморозки, - сообщается на сайте Вологодского гидрометцентра.

При прохождении атмосферного фронта ожидаются интенсивные дожди, которые временами будут переходить в мокрый снег. По предварительным данным, холодная неустойчивая погода задержится до конца недели.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде отопительный сезон завершился 8 мая. 

Тэги: отопление

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
В Вологде опубликовали карту города с очагами коронавируса
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Вологодской области продлят до 1 июля
С 12 мая в Вологодской области разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства
Дистанционное обучение: в Череповецком районе школьники с ноутбуками ловили мобильную сеть на улице
12 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Вологодской области
В реке Вологде обнаружили тело пропавшего в марте мальчика
В полиции Вологды проведут служебную проверку после сообщений о невыезде наряда на вызов
«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета
12 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
08.05.2020 [Происшествия]

Вологодское УФАС возбудило антимонопольное дело о завышении цен на сжиженный газ в баллонах

2699
1
08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

6095
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Кич-Городка отправили на принудительное лечение после нападений с ножом на собутыльников
В Череповце пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Фестиваль православной культуры «Покровские встречи» пройдёт онлайн с 13 по 24 мая
Власти Вологды пытаются через суд получить право на проезд стройтехники к скверу на улице Ярославской
В Череповце из-за грядущего похолодания решили пока не отключать отопление
Акция «Ночь музеев» в Вологодской области пройдёт в этом году онлайн
На модернизацию стадиона «Витязь» в Вологде планируют потратить 720 млн. рублей
 


08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

6095
0
12.05.2020 [БлогоVO]

Их отпели и похоронили. Тех самых 257 забытых красноармейцев

144
0
08.05.2020 [Обзор Прессы]

Оштинский рубеж стал непреодолимым кордоном для союзников нацистской Германии

989
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика